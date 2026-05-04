「テツandトモ」がインスタグラム更新ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、2日に行われた中谷潤人（M.T）との“世紀の一戦”を制した。お笑いコンビ「テツandトモ」は、8年前の秘蔵写真とともに秘話を明かしている。大熱狂に包まれた東京ドームで、輝きを放ったのは井上だった。中谷を3-0判定で退けて防衛。33勝（27KO）と無敗レコードを更新した。試合後にインスタグラムを更新したのは