特別にNight GolfでPGMとアコーディア・ゴルフによるNight Golf（ナイトゴルフ）視察会・withGolf（ウィズゴルフ）体験会がこのほど、埼玉・おおむらさきGCで開催された。Night Golfは両グループが拡大している夜のゴルフで、アコーディア・ゴルフの同GCでは今月8日から営業開始。withGolfはプロと一緒にプレーしながら、ワンポイントアドバイスを受けられる朝昼のサービスで、今回は特別にNight Golfでの実施となった。（取材・