猫の爪はどう伸びる？仕組みと役割 猫の爪は人間の爪と同じく「角化組織」という組織でできており、定期的に伸び続けます。猫の爪の特徴は「爪を引っ込められる」点にあります。通常は爪を鞘（さや）のように皮膚に収め、必要なときにだけ出して使う仕組みです。この機能によって、猫の爪は鋭さを保ち、獲物を捕らえる、木に登る、身体を防御するといった役割を果たしています。 爪の成長速度はこれまで犬や人間の