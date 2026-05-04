当時幼稚園児だった息子にとって、義実家への帰省は車で約3時間の道のりで長旅となるものでした。 帰り支度の中で義母が息子をスーパーへ連れて行き、退屈しないようにとお菓子やジュースをたくさん用意してくれました。 そして出発の時、「おばあちゃん元気でね」と声をかけた直後、息子は涙を浮かべ、そのまま大きく泣き出してしまい……！？ 大号泣……からの？