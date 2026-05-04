スタイルの良さから“令和の峰不二子”の愛称で知られるモデルの阿部なつき(26)が4日、自身のインスタグラムを更新。ユニークなカメラワークの動画を公開した。 【写真】“重さ"に引っ張られて思わず…出し過ぎ注意！ 宮古島でのバカンス風景を連日投稿。この日の自撮り動画では、室内でカメラを見上げるアングルからスタート。撮影しながらカメラを地面に降ろして真下からの映像に。カメラにキックを入れ