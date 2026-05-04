歌手テイラー・スウィフト（36）は、年上の男性とデートすることを許してくれなかった両親に「腹を立てていた」時期に「ラヴ・ストーリー」を書いたという。 【写真】エリザベス・テイラーの話を延々と聞かされたトラヴィス・ケルシー 「ニューヨーク・マガジン」が選ぶ「現存する偉大なソングライター」の一人に選出されたテイラーは、この栄誉を祝うインタビ