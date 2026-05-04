唐沢寿明 唐沢寿明がこのほど、横浜市内で行われた「第4回横浜国際映画祭」レッドカーペットに登場した。フォーマルな装いで登場した唐沢は、海沿いに敷かれたレッドカーペットに登場すると、ビートたけしの「コマネチ」を披露。声援に手を振るなどして応えた。唐沢は『ミステリー・アリーナ』で、解答者を煽りに煽る毒舌とアフロヘアーで盛り上げる人気推理クイズ番組の司会者・樺山桃太郎役を務める。ステージに