「博多どんたく港まつり」は2日目、最終日も多くの人でにぎわいました。一方で、資材価格の高騰などを背景に変化した部分もあったようです。 ■照屋芳樹記者「どんたく2日目のパレードが始まりました。天候にも恵まれ、沿道にはたくさんの人が詰めかけています。」「博多どんたく港まつり」は2日目の5月4日午後2時すぎから、福岡市の明治通りでパレードが始まりました。パレードでは、さまざまな「どんたく