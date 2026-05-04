３日、江西省南昌市にある東京裁判の中国人判事、梅汝璈（ばい・じょごう）の旧邸で、その生涯について説明する解説員（左から４人目）。（南昌＝新華社記者／万象）【新華社北京5月4日】第2次世界大戦後、日本の戦争責任を裁いた極東国際軍事裁判（東京裁判）は3日に開廷から80年の節目を迎えた。中国では1〜5日の労働節（メーデー）連休中、江西省、江蘇省、黒竜江省などで、決して忘れてはならない歴史をさまざまな方法