テレビ朝日の田中萌アナウンサーが最新ショットを公開した。３日に自身のインスタグラムを更新した田中アナ。「今日はＧＷだからか六本木のスタジオに観覧に来てくださる人がいつもより多かったです今日もありがとうございました」とつづり、着用衣装のブランドを紹介すると、白のトップスの上にカーディガンを羽織り、レースのロングスカートを合わせたコーデを披露した。この投稿には「今日も可愛い」「明るい笑顔」「モ