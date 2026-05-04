漢民族の伝統衣装「漢服」を着てフフホト市の烏素図杏花谷を散策する観光客。（４月１６日撮影、フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト5月4日】中国内モンゴル自治区フフホト市で、公園や道路沿いに植えられた桃の花が満開となり、多くの市民が花見や写真撮影を楽しんでいる。同自治区では今春、花見ツアーが新たなトレンドとなっている。清明節連休（4月4〜6日）期間中、国内観光客が前年同期比15.5％増の933万8100人訪れ、