◆第２１３回英１０００ギニー・Ｇ１（５月３日、英国・ニューマーケット競馬場・約芝１６０９メートル、良）イギリスの牝馬クラシック３冠初戦は、１９頭立てで行われた。３番人気のトゥルーラブ（英国・エイダン・オブライエン厩舎・父ノーネイネヴァー）が、２度目のＧ１勝利を飾った。ウェイン・ローダン騎手＝アイルランド出身、英国拠点＝は７年ぶり３勝目。Ａオブライエン調教師は５年ぶり８勝目とした。勝ちタイムは１分