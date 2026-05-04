北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。スポーツ報知では、第２次森保ジャパンを取材してきた６人の記者が、独自の視点から２６人を選出。「メンバー予想」ではなく「自分が監督だったら…」の視点で選んだ２６人となる。第４回は浅岡諒祐記者。＊＊＊（メンバーは年齢順）▼【ＧＫ／ＤＦ（１２人）】ＧＫ：早川友基、大迫敬介、鈴木彩艶ＤＦ：長友佑都、谷口彰悟、