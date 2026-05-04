速報です。愛知県豊橋市のアパートで外国人とみられる男が部屋に立てこもり、警察が説得していましたが、午後6時前に男の身柄が確保されました。 【写真を見る】【速報】｢確保された時はもうおとなしかった｣ アパートの部屋に立てこもった外国人と見られる男の身柄確保 けが人なし 愛知・豊橋市 （下野龍章カメラマン）「警察官に連れられて男がパトカーに乗せられます」 きょう午後3時20分頃豊橋市多米中町4