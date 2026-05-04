４月２９日、海南科学技術館の外観。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口5月4日】中国海南省海口市で4月29日、海南自由貿易港の科学普及の新たなランドマークとなる海南科学技術館が正式に開館した。建築面積は約4万6500平方メートルで、農業や深海・宇宙探査など四つの展示ホールが設けられている。４月２９日、海南科学技術館の展示ホール。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）１日、海南科学技術館で行われたコンサート。（海