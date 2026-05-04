アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡で足止めされている船舶を誘導し、退避させる措置を開始すると発表しました。イラン側はこれに反発しています。トランプ大統領は3日、SNSへの投稿で…アメリカトランプ大統領（3日・SNS）「『プロジェクト・フリーダム』を中東時間の月曜朝に開始する」イランによる事実上の封鎖が続くホルムズ海峡で足止めされている船舶を安全に誘導し、海峡を通過させるための措置を始めると表明しまし