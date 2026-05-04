高市総理はきょう、オーストラリアのアルバニージー首相と会談し、エネルギー分野などでの連携強化を盛り込んだ経済安全保障に関する共同宣言を発表しました。きょう、訪問先のオーストラリアで歓迎式典に出席した高市総理。現地の子どもたちと言葉を交わし、アルバニージー首相の「自撮り」に笑顔で応じる場面もありました。高市総理「国際情勢が非常に厳しくて複雑になっているなか、私は同志国連携の重要性を長年訴えてまいりま