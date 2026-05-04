タレントのマツコ・デラックス（53）が、4日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演。食事マナーが悪い他人を注意するかという話題に言及した。番組では、新入社員の食事マナーを注意すべきか悩んでいるという新聞の読者投稿を取り上げた。マツコは「上司がリスクを負うことはないから。例えば、営業でお得意様と食事をしないといけない場面が多い時は、全然言った方がいいと思う」と述べた。一方で「で