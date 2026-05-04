ゴールデンウイーク後半、早くも上りの渋滞が始まっています。現在の中央自動車道・上野原インターチェンジ付近の映像です。中央自動車道の上り線では、午後5時現在、小仏トンネル付近で17キロの渋滞となっています。午前中は行楽地などで過ごす人たちで下りが渋滞していましたが、午後になって上りでも渋滞が始まりました。こちらは現在の東名高速・綾瀬スマートインターチェンジ付近の映像ですが、いずれも上り線で、▼東名では