イラン情勢の影響もあるのでしょうか。アメリカの中間選挙まで3日であと半年となる中、トランプ大統領の支持率が過去最低となったことが最新の世論調査でわかりました。アメリカトランプ大統領「我々は今、全米のすべての高齢者に恩恵をもたらす政策を祝うために集まった」高齢者などを前に減税政策をアピールするトランプ大統領。意識するのは半年後に迫る「中間選挙」。4年に一度の大統領選挙の折り返しの年に実施され、今年は