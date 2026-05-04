◇パ・リーグソフトバンク―西武（2026年5月4日ベルーナD）ソフトバンク山川穂高内野手（34）が4日の西武戦で、今季初めてスタメンから外れた。2日楽天戦で無安打のキャリアワーストを阻止する32打席ぶり安打となる6号本塁打を放ったが、翌3日の同戦では4打数無安打だった。打率・182まで、落ちていた。この日の試合前の練習中には小久保監督と話し込んだ。定位置の一塁には、栗原が入った。