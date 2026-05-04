佐々木の完全復活はもうすぐか(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希は今季6度目の先発登板となった、現地時間5月2日のカージナルス戦で6回104球を投げ3失点、被安打5、奪三振3、四死球3という内容だった。【動画】思わず頭を抱えた…佐々木がウォーカーに被弾したシーン開幕以降、防御率6点台と苦しいマウンドが続いていた佐々木は、この試合でも、3回に本塁打を含む3本の長打を浴び先制点を献上。また、1、2回ではいずれも2