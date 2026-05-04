２００６年にフジテレビ系人気アニメの実写ドラマ版「ちびまる子ちゃん」で、まる子を演じ脚光を浴びた子役が、２８歳に成長した姿を見せた。４日に元フジテレビの笠井信輔アナウンサーがインスタグラムで「２０年ぶりのツーショットでした入江小学校３年４組の可愛い“教え子”に本当に久しぶりに会うことができました」と披露したのは、まる子役を演じていた女優・森迫永依との写真だ。「女優森迫永依（もりさこ・えい）