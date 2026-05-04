ヤクルトは４日、神宮で行われる７月２４日からの広島３連戦で「ＴＯＫＹＯ燕（えん）プロジェクト」の第２弾を開催すると発表した。２６日はスペシャルゲストとして、ガールズグループＭＥ：Ｉ（ミーアイ）が来場。リーダーのＭＯＭＯＮＡがファーストピッチを務め、試合前には８月５日発売予定の４ＴＨＳＩＮＧＬＥ「花咲く道」をフルパフォーマンスで披露し、５回表終了後に実施するつばみ＆Ｐａｓｓｉｏｎダンスタイムに