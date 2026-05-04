右足の蜂窩（ほうか）織炎からの復帰を目指すソフトバンクの正木智也外野手（26）が4日、オリックスとのファーム公式戦に「3番・指名打者」でスタメン出場。3打席立ち、3打数1安打だった。「全体的なバッティングやスイングの感じは、すごく良い形で振れていると思います」0―0の初回2死、オリックスの先発・川瀬の3球目、132キロのスライダーを捉えて中堅へ二塁打を放った。「初球は振らないでおこうと思っていました。初球