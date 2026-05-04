◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）ソフトバンクのスタメンが発表された。１日の楽天戦（みずほペイペイ）で死球を受け、右膝骨挫傷と診断された柳田悠岐外野手は３試合連続でスタメンを外れた。それでも、試合前には、２、３日の楽天戦（みずほペイペイ）では行わなかった屋外でのフリー打撃を再開。代打などで出場に備える。ここまで打率１割８分２厘と状態が上がってこない山川穂高内野手も今季初の