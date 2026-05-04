お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョが公開した愛車が、反響を呼んでいる。４日までにインスタグラムで「ハーレーのファットボーイを買いました。なつさんとお揃いです」とつづると、青木とお笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつとの２ショットを披露。青木は愛車であるハーレーダビッドソンにまたがっている。この投稿にファンからは「後ろ乗せて下さい」「ツーリングしたいです」「ハーレーカッコいいですね！もち