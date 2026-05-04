◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月4日バンテリンD）阪神が逆転負けで連勝は2で止まった。初回、2死満塁で前川の右中間への走者一掃の適時二塁打で幸先よく3点を先制も、先発の門別が誤算。1点を失い、細川に右中間へ逆転3ランを被弾した。5回にも石伊に左翼越えソロを浴び、終盤も点差を広げられた。阪神は開幕から中日戦に6連勝中も、今季初黒星。相手先発の中西にプロ初勝利を献上した。初回、リズムのつかめな