ゴールデンウィーク後半、5月4日の午後5時半現在の高速道路の状況です。夕方になり、各地の行楽地から戻る人たちなどの影響でしょうか、淡路島から神戸、大阪方面へ向かう車などで渋滞が発生しています。 日本道路交通情報センターなどによりますと、淡路島から神戸方面へ向かう神戸淡路鳴門道の上りは、遠田バス停付近で10キロ、その先、東浦IC付近で15キロ、さらに舞子トンネル付近で6キロの渋滞です。 その