◇春季高校野球近兵庫大会報徳学園7―1高砂（2026年5月4日ウインク姫路）報徳学園が3年ぶり12度目の優勝を飾った。5月23日から京都府（わかさスタジアム京都）で開催される春季近畿大会に出場する。背番号18の左腕・沢田悠佑（ゆうすけ、3年）が被安打3、13三振を奪い1失点完投。4月26日の3回戦・神戸国際大付戦に続く完投に「1回だけじゃみんなに認めてもらえないと思う。きょう2回目（の完投）ができたので、自分に自