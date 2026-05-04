阪神・佐藤輝明内野手（２７）の猛打が米国でも話題になっている。米大手誌「ニューズウィーク」電子版は３日（日本時間４日）、「ＭＬＢの次の９桁の日本人スターがやってくる――２０２７年がその年かもしれない」と題し、佐藤を取り上げた。「村上宗隆はシカゴ・ホワイトソックスでＭＬＢトップの１３本塁打を放ち、リーグを熱くしている。岡本和真もトロント・ブルージェイズでＭＬＢシーズンのスロースタートを立て直し、現