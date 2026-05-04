海鮮食堂KUTTA／新鮮で華やか！ 木更津の旬が詰まった贅沢丼「海鮮丼」1980円「海鮮食堂KUTTA」は、木更津魚市場直営の海鮮の店。軽快な音楽が流れるおしゃれな店内で、定食や丼など、新鮮な魚介類をふんだんに使った料理をイートイン＆テイクアウトで楽しめます。人気の「海鮮丼」は、旬の新鮮魚介6種ほどと、特大生エビ＆イクラがのって食べごたえ満点！ 味噌汁、漬物も付いてきます。「鯵食べ尽くし（たたき、なめろう、フライ)