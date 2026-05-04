「どこを切り取っても絵になる」を体現した空間通り過ぎてしまいそうなほどのさりげなさ2026年3月15日、すっかり春らしい気候になったなぁと感じ始めたタイミングでグランドオープンした「cafe i-eum」。堀江エリアの賑わいを少し抜け、落ち着いた空気が流れ始める南堀江2丁目を歩いているとたどり着く「M南堀江」という無機質な建物。お店はその2階にあります。甘すぎない“洗練されたかわいさ”に満ちあふれた空間設計壁面の映像