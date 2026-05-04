映画監督のキム・チャンミンさんを暴行死させた疑いを持たれている被疑者2人が、事件発生から196日後に拘束された。5月4日、議政府（ウィジョンブ）地裁南楊州（ナミャンジュ）支部のオ・ドクシク令状専任判事は、傷害致死および障害者福祉法違反の疑いを持たれているイ氏（31）とイム氏（31）に対し、「闘争および証拠隠滅の恐れがある」として逮捕状（拘束令状）を発付した。【写真】見ていた息子が「2回もお漏らし」…キムさん