ボーイズグループSUPER JUNIORのヒチョルが、JTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』からの一時降板についてコメントし、ファンを安心させた。去る5月3日、ヒチョルは自身のSNSを通じて、タレントのチャン・ソンギュが寄せた心配のメッセージに答える形で、現在の心境を伝えた。【話題】障害認定も…ヒチョル、交通事故の後遺症を告白彼は、「知人たちから心配の電話がたくさん来る」として、「疲弊した姿を視聴者の皆さんに見