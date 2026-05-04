【モデルプレス＝2026/05/04】モデルで実業家のMEGBABYが5月3日、自身のInstagramを更新。ハワイでの水着姿を披露し、話題となっている。【写真】三代目JSBメンバーの43歳元パートナー「刺激が強すぎる」布面積が少ないSEXY紐ビキニ姿◆MEGBABY、試着せずに購入した水着ショット公開MEGBABYは「My body is so happy in this sun」とつづり、ハワイで過ごす様子を複数枚の写真で公開。「試着せずに買ったら 想像の上の上いく布の小