◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（5月4日、東京ドーム）巨人の先発は、今季初先発となる戸郷翔征投手。キャンプ中から調子が上がらず、フォーム改造などに取り組んできました。しかし、2軍で登板し、大量失点したあと、再び久保康生コーチとさらなるフォーム改造に取り組みました。その成果が表れるのか、注目の一戦となります。解説は山本浩二さんと五十嵐亮太さん。五十嵐さんは戸郷投手の投球が以前とどう違うのか、自由