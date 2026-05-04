オーストラリアを訪問中の高市首相はアルバニージー首相と会談し、エネルギーの円滑な流通を図ることなどを確認しました。今回のオーストラリア、その前に訪問したベトナムに共通するテーマは、中東情勢や中国を意識した「資源外交」です。2つのポイントがあります。1つめは、首相周辺の言葉を借りれば「お互いがウィンウィンになる」形で、資源や物資の融通を確認したことです。オーストラリアは、日本にとってLNG（＝液化天然ガ