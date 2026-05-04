「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神は逆転負けで連勝は２でストップ。中日戦の開幕からの連勝も６で止まった。今季初先発の門別が誤算だった。３点の援護をもらった直後の初回、カリステ、福永の連打であっさり１点を失う。さらに無死一、二塁から細川に右翼席へ３ランを被弾。一瞬で試合をひっくり返された。その後は粘っていたが、五回は石伊に左翼席へソロを被弾。痛い追加点を与えてしまった。結果５回７