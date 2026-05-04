中日は新人の中西が7回3安打3失点で初勝利を挙げた。打線は0―3の一回に福永の適時打と細川の逆転3ランで援護。五回に石伊がソロ、七回に代打阿部が2点二塁打を放った。阪神は門別が誤算。打線は二回以降、無得点だった。