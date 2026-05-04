◇セ・リーグ巨人・赤星―ヤクルト・吉村（東京ドーム）DeNA・東―広島・床田（横浜）中日・金丸―阪神・早川（バンテリンドームナゴヤ）◇パ・リーグ楽天・荘司―日本ハム・細野（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・渡辺―ソフトバンク・松本晴（ベルーナドーム）オリックス・ジェリー―ロッテ・ジャクソン（京セラドーム大阪）