「春季高校野球兵庫大会・決勝、報徳学園７−１高砂」（４日、姫路ウインク球場）報徳学園が３年ぶり１２回目の優勝を果たした。打線は初回、相手の失策からチャンスを作り、４点を先制。五回と八回にも追加点を挙げた。先発の沢田悠佑投手（３年）は３安打１３奪三振１失点で完投した。同大会を制したのは、阪神・今朝丸が２年生で決勝・滝川二戦に先発した23年以来。以降は２４年の選手権兵庫大会は優勝したが、昨年は春季