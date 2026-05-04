エジプト政府は首都カイロの空港で、乗客の荷物からチンパンジーの赤ちゃん3匹が見つかり、保護したと発表しました。エジプト農業省によりますと、カイロ国際空港で2日、インド行きの飛行機に搭乗予定だったエジプト国籍の乗客の荷物10個から、赤ちゃんチンパンジー3匹と、爬虫類10匹が見つかりました。チンパンジーは麻酔の影響下にあり、危険な状態だったため、北部アレクサンドリアの動物園で保護され、治療を受けたということ