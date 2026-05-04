アメリカとイランの交渉を仲介するパキスタンは、アメリカによって拿捕されたイランの貨物船の乗組員ら22人がパキスタンに移送され、イラン当局に引き渡されると発表しました。パキスタン外務省の声明によりますと、アメリカが先月、ホルムズ海峡付近で拿捕したイランの貨物船の乗組員22人が、3日にパキスタンへ移送されました。乗組員らは、4日にイラン当局へと引き渡されるということです。また、拿捕された貨物船についても必要