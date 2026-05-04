お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が4日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜木曜午前11時30分）にゲスト出演。相方土屋伸之（47）から美大受験について相談された時のことを振り返った。土屋は日大芸術学部美術学科の編入試験に合格し、今春から進学。相方の美大受験について問われると「2年ぐらい前に1回、『楽屋でお話があるんですよ』って言われて。真顔で。何だろう？って。なかなかそんなこと言わない