中国長江三峡集団によると、単一の風力発電設備として世界最大の容量を誇る16メガワット級浮体式洋上風力発電プラットフォーム「三峡領航号」が2日、広東省陽江市の沿岸海域で設置が完了した。これにより中国は深遠海における浮体式洋上風力発電技術の分野で新たな進展を遂げたことになる。三峡領航号は稼働して発電を開始すると、毎年約4465万キロワット時のクリーンエネルギーを生産し、3人世帯2万4000世帯が1年間に消費する電力