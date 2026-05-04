私は鈴木ナホコ（50代前半）。娘とふたりで暮らすシングルマザーです。娘のマシロが保育園に通っていたころ、同じ園に通うママ友・モエカさんとは毎日のように顔を合わせていました。向かい合う同じような外観と間取りのマンションに住み、同じ保育園に同い年の娘を通わせ、同じように家事や育児について悩み、考え方だって似ていて……。だからあのころの私は、これからも彼女と私は同じような人生を歩んでいくのだと信じていまし