ホンダの二足歩行ロボット「P2」がIEEEマイルストーンに認定2026年4月28日、埼玉県和光市の本田技研工業埼玉地区事業所にて、人間型自立二足歩行ロボット「P2」の「IEEEマイルストーン」認定記念式典が開催されました。ホンダにとっては2017年のカーナビゲーションシステムに続く2度目の快挙となります。【画像】これがアシモの前身!? 「P2」です。（6枚）自動車メーカーであるホンダがなぜロボット開発に挑み、どのような功