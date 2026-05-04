J１の名古屋グランパスは５月４日、興梠慎三氏の国内研修の受け入れを発表した。JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環で、現在は浦和レッズU-21チーム兼ユースコーチを務める興梠氏をトップチームに受け入れる。期間は５月３日から10日までとなっている。クラブの公式Ｘでも伝えられると、「な、なんだと...」「え、マジなん？」「ビックリ！」「すごい」「これアツイ」「ミシャさんのところか」「ミシャとの繋がり