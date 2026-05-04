お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、マッチングアプリで実際に使用していたという意外なプロフィール写真を披露し、その飾らない姿が番組で反響を呼んだ。【映像】話題を呼んだ「盛れてない」プロフ写真4月30日に放送された『見取り図じゃん』では、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が開催された。スタジオには稲田のほか、ベッキーや重盛さと美、福留光帆らが集結し、赤裸々なトークを繰